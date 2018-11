Lombardia: cavalli bloccati nella neve, salvataggio in quota in Valtellina

Un branco di cavalli in Valtellina, a rischio a causa della neve, ha fatto scattare un’operazione di salvataggio durata alcune ore. Si è trattato di un intervento portato a termine dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, con l’aiuto di un elicottero giunto in Valtellina dall’Elinucleo Vf di Malpensa (Varese).

L’allevatore li aveva portati in alpeggio in estate e, in considerazione delle condizioni meteo favorevoli, si è attardato ad andare a riprenderli. Gli animali nel frattempo sono saliti di quota, sino a raggiungere l’alpe Spluga, a circa 2.400 metri d’altezza, dove sono stati sorpresi dal maltempo. L’allevatore non è più riuscito a raggiungerli a causa della presenza di neve ed ha chiesto aiuto ai Vigili del fuoco di Sondrio.

Sul posto due velivoli, uno da Malpensa, e l’altro di Elitellina: in alpeggio sono stati recuperati vivi 8 cavalli; per altri 6, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.