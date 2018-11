In occasione dell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games è in programma domani nella chiesa di San Francesco l’incontro tra fumettista Leji Matsumoto, cantore di pirati spaziali e di treni intergalattici, e l’astronauta Umberto Guidoni. Grande attesa per un viaggio tra fantasia e realtà che metterà a confronto l’immaginario fantascientifico e l’esplorazione spaziale in prima persona.