Malena come Moana: dopo trent’anni una pornostar su Rai1 per raccontare il proprio lavoro

Oggi alle 23:35 su Rai1 è in programma la puntata “Sex Therapy” della trasmissione Petrolio, che indaga i comportamenti sessuali degli italiani. In studio è presente la pornostar Malena per mostrare gli aspetti del suo lavoro nel settore dell’intrattenimento per adulti. Quasi un debutto, dopo vent’anni: negli anni ’80 una protagonista di film a luci rosse era chiamata a illustrare la propria professione sul primo canale nazionale, era Moana Pozzi. Un parallelismo già preannunciato, lo scorso 11 maggio durante la puntata di Chiambretti Matrix su Canale 5, da Rocco Siffredi, scopritore e mentore professionale dell’attrice di Gioia del Colle (BA). Il noto attore, regista e produttore italiano di pellicole per adulti aveva sottolineato che, dopo Moana, la vera pornostar italiana è la 35enne attrice Filomena Mastromarino, in arte Malena.