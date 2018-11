Maltempo: a La Spezia non si paga la Cosap

Riparazioni e manutenzioni ad abitazioni e attività per i danni causati dal Maltempo. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico per gli eventi urgenti connessi all’allerta dello scorso 29 ottobre non dovranno pagare la Cosap.

Lo ha stabilito il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini “a seguito della gravita’ degli eventi calamitosi che hanno colpito la citta’ – spiega -. Ho emanato una disposizione per l’esonero della tariffa Cosap, dei diritti di segreteria e il canone per l’occupazione temporanea di suolo pubblico necessari per l’esecuzione di lavori. Un gesto doveroso di vicinanza a chi ha subito danni e che deve ora sopportare il peso di una spesa improvvisa”.

Attivita’ o privati che hanno subito danni potranno rivolgersi agli uffici comunali, con una autocertificazione che connette i danni subiti e il Maltempo di fine ottobre.