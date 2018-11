Il mare che ha distrutto la strada per Portofino ha danneggiato anche la condotta del gas che passa sotto la carreggiata. Portofino è senza gas da lunedi’ scorso, mentre e’ stata riattivata la distribuzione dell’energia elettrica. Per riportare il gas nel borgo i soccorritori e il Genio militare stanno pensando di far arrivare una chiatta con una cisterna che possa immettere il gas nella tubatura nei pressi di Paraggi. E’ allo studio la procedura per poter compiere l’operazione in sicurezza.