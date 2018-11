Maltempo: a Roma strade allagate e rallentamenti

Allagamenti in diverse strade a Roma a causa della pioggia forte che da diverse ore sta colpendo la città. Si segnalano allagamenti in diverse strade della città: da via Pietro Anderloni, altezza rampa Tor Bella Monaca, all’Aurelia Antica, dalla Camilluccia alla Nomentana e alla Portuense, dove e’ stata chiuso per oltre due ore un tratto di via Veronese per allagamento. Disagi alla circolazione in questa domenica di pioggia con code che si registrando sul Raccordo all’altezza dello svincolo Appia, al viadotto della Magliana, a via Appia.