Maltempo: “Al lavoro per mettere a sistema 7 miliardi contro il dissesto”

L’incontro con il presidente Giuseppe Conte e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa di venerdì a palazzo Chigi è stato l’occasione per “cominciare a mettere a punto un piano organico di contrasto al dissesto idrogeologico. Intendiamo mettere a sistema qualcosa come 7 miliardi di euro, per interventi di natura compensativa rispetto ai danni ma anche per la prevenzione. Per affrontare i danni gia’ arrecati con situazioni veramente drammatiche intendiamo aiutare tutte le regioni che ne abbiano bisogno, da Nord a Sud”. Cosi’, in un’intervista sul Giornale di Sicilia, il ministro per il Sud Barbara Lezzi.