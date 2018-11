Maltempo: al via la raccolta fondi in Trentino

Una raccolta fondi per far fronte ai danni causati dal maltempo in Trentino è stata messa a punto dalla Provincia autonoma di Trento assieme alle associazioni imprenditoriali e ai sindacati. L’iniziativa, che prenderà il via ufficialmente lunedì 12 novembre, si affianca a tutte le altre azioni sviluppate in questi giorni dai vari soggetti coinvolti nell’emergenza maltempo.

Oltre al versamento sul conto che fa capo alla Provincia IT12S0200801820000003774828, con causale “Calamita’ Trentino 2018”), sono allo studio anche alcune modalità di partecipazione alla ricostruzione donando il valore di alcune ore del proprio lavoro.