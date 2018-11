Maltempo, allagamenti a Rapallo: 20 negozi danneggiati

Mezz’ora di pioggia battente e mare mosso hanno generato, nella notte scorsa, allagamenti a Rapallo. Fango e acqua si sono riversati in via Mameli, danneggiando piu’ di venti attivita’. Acqua anche in Corso Italia, dove la situazione e’ stata fortunatamente di lieve entita’.

“Il livello dell’acqua in via Mameli ha superato anche le barriere che alcune attivita’ avevano installato visto l’allerta meteo gialla – riferisce Enrico Castagnone, coordinatore di Confesercenti Tigullio – Paradossalmente dove non c’erano barriere l’acqua e’ entrata e poi uscita, mentre altre attivita’ sono rimaste letteralmente in ammollo. Purtroppo – prosegue Castagnone – in via Mameli e corso Italia persistono i problemi strutturali noti e gia’ evidenziati, e c’e’ una forte demoralizzazione tra gli operatori per le situazioni che si trovano a fronteggiare quando piove abbondantemente. I danni si accumulano ai danni.

Il panificio Vivaldi, per esempio, era chiuso per ristrutturazione e giusto ieri era stata fatta la gittata per il pavimento. Come Confesercenti abbiamo gia’ distribuito i moduli per segnalare i danni, sperando che anche queste aziende possano venire aiutate e risarcite”.