Maltempo, alluvione Albinia: “In gara lavori per 30 milioni”

“Sono in gara i lavori nella piana di Albinia a Caporegio” nel Grossetano, “per 30 milioni di euro. Soldi che arriveranno tra Regione, Anas e Ferrovie”, dopo l’alluvione che colpi’ la zona sei anni fa. Lo ha annunciato Enrico Rossi, il presidente della Regione Toscana, durante una tappa del tour in provincia di Grosseto dove ha illustrato alcuni dei progetti che hanno beneficiato dei finanziamenti europei e sulle risorse distribuite provincia per provincia.

Soldi che serviranno a costruire argini e una cassa di esondazione, da mettere in funzione nel caso di condizioni metereologiche e piogge.

“Si aggiungono ai 20 milioni di euro spesi per gli altri interventi sull’Albinia gia’ conclusi – ha aggiunto Rossi -. Si tratta di 50 milioni di lavori in tutti, realizzati in sei anni che non e’ un risultato di poco conto. Quell’alluvione non l’abbiamo dimenticata”.