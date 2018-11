Maltempo, alluvione a Palermo: tragedia di Casteldaccia, ritrovato l’uomo scomparso con la figlia

I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi.

Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni.

Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto e disorientato. Per alcune ore non ha risposto al cellulare. Ha vagato senza meta, per poi essere ritrovato.