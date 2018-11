Maltempo: in Alto Adige danni per 85,4 milioni di euro

Incontro tra il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha incontrato il ministro dell’ambiente, Sergio Costa, durante la riunione della Conferenza delle Regioni: al centro del colloquio i danni provocati nei giorni scorsi dalla violenta ondata di Maltempo che ha colpito molte regioni italiane, tra cui l’Alto Adige.

Kompatscher ha consegnato a Costa un primo bilancio dei danni, che ammontano a 85,4 milioni di euro, la stragrande maggioranza dei quali (75 milioni) a carico di boschi e foreste: “Si tratta di bilancio solamente provvisorio – precisa Arno Kompatscher – ma che rappresenta comunque la base per poter richiedere l’accesso agli aiuti previsti a livello nazionale ed europeo. Confidiamo nel fatto che il governo riconosca lo stato di calamità in modo tale da poter usufruire delle misure di sostegno, assieme alle altre Regioni ci muoveremo inoltre per poter sfruttare le opportunità previste dal fondo di solidarietà dell’Unione Europea“.

Durante il colloquio con il ministro dell’Ambiente, il presidente altoatesino si è soffermato non solo sui danni, ma anche sul finanziamento degli interventi di sgombero, ripristino e manutenzione, nonchè sulle relative procedure amministrative.