“A causa delle condizioni meteo avverse, altre soppressioni nei collegamenti Laziomar con le isole Pontine. Domani, 28 novembre, non verrà effettuata la corsa Ponza-Formia delle 7.45. Per lo stesso motivo questo pomeriggio non è stata effettuata la corsa Formia-Ponza delle 14.30”. Lo comunica in una nota Astral Infomobilità.