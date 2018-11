Maltempo, Anas: “Chiusa la Nsa 215 per pericolo smottamenti”

A causa del pericolo di smottamenti del versante posto in prossimità della sede stradale, la Nsa 215, ex statale 51 ”Variante tra Castellavazzo e Macchietto” è temporaneamente chiusa al transito, in via precauzionale, tra il km 58,200 e il km 61,200, nel territorio comunale di Ospitale di Cadore, in provincia di Belluno.

Il pericolo di cedimenti localizzati della pendice è emerso dal recente sopralluogo effettuato dal personale e dai tecnici Anas intervenuti per mettere in sicurezza alcune piante pericolanti, anche in considerazione del perdurare di condizioni meteorologiche avverse.

