A causa delle forti piogge che in queste ore stanno interessando il territorio della Basilicata, e’ temporaneamente chiuso – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, tra il km 221,300 e il km 241,880, nel territorio comunale di Maratea in provincia di Potenza.

Lo rende noto Anas. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza la zona e ristabilire al piu’ presto le normali condizioni di viabilita’.