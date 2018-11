Maltempo: automobilista finisce contro alberi, morto all’ospedale di Bolzano

Nella notte tra lunedì e martedì un automobilista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in Val Venosta: l’uomo è deceduto all’ospedale di Bolzano.

Il 53enne, uscito da una galleria, era finito con l’auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento: l’impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo.

E’ la terza vittima dell’ondata di maltempo di questi giorni in Alto Adige.