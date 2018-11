Maltempo, Borrelli: “Presto un sistema di allerta meteo via app”

“Dal 20 agosto abbiamo già contato 45 vittime per il maltempo. Abbiamo un territorio giovane, vulnerabile, con cospicui fenomeni di abusivismo. Stiamo investendo molto sulla conoscenza del rischio e sui corretti comportamenti portati avanti dai cittadini. Credo che il tempo sia maturo per mettere insieme un sistema di allerta individuale dei cittadini, con App che diano informazioni rapide e tempestive. E’ una cosa che faremo velocemente, ma per questo abbiamo bisogno di pianificare“: lo ha dichiarato oggi a Roma il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in occasione della presentazione del “Rapporto sullo stato del bacino del Tevere”.