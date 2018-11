Maltempo, Borrelli: dal 20 agosto 45 vittime da eventi naturali disastrosi

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha reso noto che dal 20 agosto ad oggi sono state 45 le vittime provocate da eventi naturali disastrosi su tutto il territorio nazionale.

Borrelli ha inoltre precisato – in occasione del suo intervento al liceo classico romano “Eugenio Montale” per la seconda edizione dell’iniziativa “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo” – che è allo studio un nuovo sistema di allertamento, tramite gli smartphone, per raggiungere più persone possibile.