Maltempo, Borrelli: “Servono norme ordinarie per le emergenze”

“Le ordinanze di protezione civile danno poteri straordinari ma vorrei anche evitare di dover adottare ordinanze che deroghino a normative vigenti in materia di codice di appalti. Bisogna che nel nostro ordinamento ci siano delle norme per gestire le emergenze. Non c’è bisogno di un’ordinanza del capo dipartimento di Protezione Civile che deroghi alle regole ordinarie, ci vogliono delle regole ordinarie per disciplinare e gestire le emergenze, visto che i cambiamenti climatici ci pongono sempre più di fronte alle emergenze“: lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in merito alle ultime ondate di maltempo, a margine dell’inaugurazione del Salone Orientamenti a Genova.