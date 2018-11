“Siamo ancora in una situazione di maltempo ma stiamo ritornando alla normalità. C’è ancora un’allerta arancione in alcune regioni ma il peggio è passato. Ora procediamo con il ripristino dei servizi essenziali soprattutto nel Nord Est devastato dal maltempo“: lo ha dichiarato a Rai Radio Anch’io il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Stiamo mettendo a punto un sistema di allertamento nazionale, per arrivare ad allertare il cittadino sul proprio cellulare“.