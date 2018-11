Maltempo Calabria: situazione in miglioramento, notte di lavoro per i vigili del fuoco

In Calabria, dopo i violenti nubifragi di domenica e di ieri mattina nella parte ionica, la situazione meteo è in miglioramento.

Nella notte i Vigili del Fuoco hanno operato nella zona di Simeri Mare, dove l’esondazione di un torrente ha causato l’allagamento di centinaia di villette: i pompieri hanno prosciugato, con idrovore, le strade invase dall’acqua e i piani bassi di diverse abitazioni. Numerosi ieri i soccorsi nei confronti di persone bloccate dall’acqua e dal fango in auto o in casa. Le unità Speleo Alpino Fluviali dei Vigili hanno raggiunto le abitazioni isolate per messo di gommoni, a causa delle vie di accesso allagate, portando in zona sicura gli abitanti.