Maltempo Calabria: 3 smottamenti tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, linea Fs chiusa

“Traffico ferroviario sospeso dalle 7:30 di stamattina sulla linea Crotone – Catanzaro Lido a seguito del maltempo che ha colpito la zona“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana.

“Le forti piogge, ancora in corso in Calabria, hanno provocato tre smottamenti, fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro.

Inoltre, una violenta tromba d’aria ha causato danni a sei finestrini di un treno regionale. Due viaggiatori, lievemente feriti, sono stati soccorsi dal 118.

Oltre 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare completamente circa 110 metri di infrastruttura ferroviaria (terreno, pietrisco e binari) e altri punti della linea colpiti dalle forti piogge.

I lavori per garantire la ripresa della circolazione ferroviaria proseguiranno per tutta la giornata e durante la notte. Nel tardo pomeriggio sarà possibile prevedere i tempi per la riattivazione.

Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e Catanzaro Lido, sia per i collegamenti regionali sia per quelli a media e lunga percorrenza.“