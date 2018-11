Maltempo Calabria, Oliverio: entro oggi relazione al Governo

“Gli eventi alluvionali di queste ultime ore hanno determinato una condizione di ulteriore difficoltà in molti comuni, sul territorio calabrese. La Protezione Civile Regionale – dichiara il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – sta seguendo con presenza costante, nei territori maggiormente colpiti, l’evoluzione della situazione. Sono in contatto costante con il Dirigente della Protezione Civile Regionale, Carlo Tansi, e con molti amministratori locali, i cui territori sono stati oggetto di danni alle strutture ed infrastrutture ed in alcuni casi agli abitati. È in via di definizione una prima ricognizione dei danni che sarà oggetto di una relazione integrativa alla dichiarazione dello “Stato di Calamità” da noi richiesto con delibera n° 443 dell’8 ottobre scorso e trasmessa al Governo in data venerdi 19 ottobre, a mezzo PEC. La relazione integrativa riferita alle calamità verificatesi in Calabria tra il 15 ed il 30 di ottobre e tra il 2 ed il 4 novembre. Ciò, al fine di poter considerare nella dichiarazione di calamità in diversi eventi calamitosi che hanno prodotto seri danni alle infrastrutture, alle strutture, agli abitati ed alle attività produttive.

La relazione contiamo di trasmetterla al Governo entro la giornata di oggi”.