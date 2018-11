Maltempo Calabria: trombe d’aria e danni, “l’economia di Crotone è in ginocchio”

“L’ennesimo evento meteorologico che ieri ha colpito la citta’ di Crotone rischia di mettere definitivamente in ginocchio la gia’ gracile struttura produttiva della città“: lo spiega in una nota la Fiom-Cgil calabrese, riferendosi alla tromba d’aria che ieri ha investito la città provocando danni ed il ferimento di una persona. Il maltempo “ha abbattuto tutta la sua virulenza provocando danni ingenti ad aziende ed opifici industriali e commerciali. Se, per fortuna, non si sono avute conseguenze mortali sulle persone i danni provocati ai capannoni, agli impianti, di cui si sta facendo la conta, hanno messo in discussione la capacita’ operativa e l’occupazione di centinaia di lavoratori. Salutiamo positivamente l’impegno immediato delle istituzioni locali e regionali. Come Fiom – Cgil territoriale e regionale, nell’esprimere la massima solidarieta’ e vicinanza ai titolari ed alle maestranze delle aziende colpite, nel chiedere al governo nazionale la massima attenzione ed impegno, auspichiamo l’attivazione di tutti gli strumenti che consentano l’immediata ripresa delle attivita’, la salvaguardia del lavoro nonche’ ogni forma di tutela del reddito dei lavoratori“.