Maltempo Campania, Anas: rinviati i lavori delle gallerie nelle province di Benevento e Avellino

Con riferimento ai lavori sugli impianti tecnologici di alcune gallerie, situate lungo la strada statale 7 “Appia”, tra le province di Benevento ed Avellino, Anas comunica che – per motivi legati al maltempo nella regione, che hanno creato problemi organizzativi alla impresa esecutrice in fase di cantierizzazione – la prevista chiusura notturna al traffico per la manutenzione dei tunnel ‘Avellola’, ‘Montechiuppo’, ‘Candida’ e ‘Salza Irpina’ e’ rimandata ad un periodo temporale che sara’ individuato nel mese di dicembre, sempre in ore notturne, secondo un calendario che sara’ preventivamente comunicato da Anas.