Maltempo Campania: collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli

Si registrano disagi oggi nei collegamenti nel Golfo di Napoli: pioggia e mare agitato stanno costringendo allo stop alcune corse di navi veloci. Diverse le cancellazioni sulle tratte tra i porti di Napoli e Sorrento e l’isola d’Ischia; sospese alcune corse previste nel pomeriggio per Capri e per Casamicciola via Procida.

Sull’intero territorio regionale è in vigore da ieri sera un’allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo diramata dalla Protezione civile della Campania per “precipitazioni diffuse con rovesci o temporali” e “possibili mareggiate lungo le coste esposte“.