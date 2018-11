Maltempo Campania: “Stiamo riaprendo le scuole chiuse dopo i temporali”

“Come anticipato i lavori per riaprire le scuole chiuse dopo il Maltempo stanno andando avanti a tappe forzate. Mercoledì, ovvero ieri secondo il nostro crono programma ha riaperto la scuola Cimarosa. Domani riaprirà la scuola Villanova. Contiamo di riaprire la scuola Viviani lunedì visto che solo oggi si e’ potuto accedere ad un’area privata confinante per mettere in sicurezza alcuni alberi insistenti nell’area scolastica”.

Così, in una nota, il presidente della prima Municipalita’ Francesco de Giovanni. “Ringrazio i tecnici della Municipalita’, i miei assessori ed i miei consiglieri per il lavoro svolto. Ci siamo assunti una enorme responsabilita’ pur di portare a casa questo risultato che consente a centinaia di studenti di riprendere la scuola. Dinanzi all’immobilismo, gravissimo, del Comune di Napoli – conclude – abbiamo messo in campo inventiva amministrativa e, soprattutto una buona dose di coraggio e di impegno”.