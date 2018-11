Maltempo Campania, massima allerta: gallerie allagate e disagi

La pioggia senza tregua sta mandando in tilt la circolazione viaria nell’area flegrea. Per allagamento della sede stradale è stata chiusa da qualche ora la galleria del Campiglione che collega Pozzuoli alta con Monterusciello e Quarto, nel Napoletano.

Una situazione di criticità che si ripete appena arrivano piogge copiose per l’intasamento delle caditoie. La circolazione stradale tra Quarto e Pozzuoli nelle due direzioni di marcia e’ deviata su via Campana attraverso la Montagna Spaccata e tra Monterusciello e Pozzuoli su via Domitiana. Al lavoro squadre di manutenzione per provvedere alla riapertura in serata.

“Il Paese crolla sotto i colpi del cambiamento climatico e dei crimini umani, i cittadini e i sindaci difendono i territori a mani nude, senza mezzi e risorse adeguate. Il Governo batta un colpo serio in legge di bilancio o la nostra reazione sarà durissima”. Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione ai danni causati dall’ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da alcuni giorni e che ha provocato morti e danni.