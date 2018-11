Maltempo, Coldiretti: domani a Milano la giornata salva clima per la spesa degli italiani

Al via la giornata salva clima per la spesa degli italiani con l’apertura del nuovo farmers’ market coperto a Milano dove sarà possibile comperare direttamente dagli agricoltori prodotti a km zero che riducono i trasporti, diminuiscono l’inquinamento e aiutano a combattere l’effetto serra e i cambiamenti climatici che gravi danni stanno provocando al Paese. L’appuntamento è per domani venerdì 9 novembre alle ore 9.30 in via Friuli 10 a Milano dove si inaugura la nuova iniziativa promossa da Campagna Amica.

Con piccoli gesti quotidiani è’ possibile ridurre impatto della spesa sull’ambiente come dimostra il decalogo “salva clima” che sarà presentato all’inaugurazione dalla Coldiretti con la partecipazione, tra gli altri, del Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Dall’ortofrutta all’olio, dai formaggi al pesce, dalla carne ai salumi, dal vino al riso, fino a latte, burro, miele, confetture, farine, prodotti da forno, piante e fiori Made in Italy con meno plastica e confezioni e con i consigli degli agricoltori con la conservazione e l’utilizzo dei prodotti acquistati mentre gli agrichef della Coldiretti proporranno ricette e prodotti del territorio e i bambini delle scuole parteciperanno alle attività didattiche su ortaggi di stagione ed erbe aromatiche e a un percorso del gusto all’interno del mercato.

Per la prima volta a Milano verrà avviata la raccolta firme per la petizione “Eat original! Unmask your food” (Mangia originale, smaschera il tuo cibo) con la quale i consumatori potranno chiedere alla Commissione di Bruxelles di agire sul fronte della trasparenza e dell’informazione sulla provenienza di quello che mangiano. Un’iniziativa approvata dalla stessa Commissione UE e promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, che ha il sostegno di numerose organizzazioni italiane ed europee.