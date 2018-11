Maltempo, Coldiretti: “Nel Salento gravi danni all’agricoltura”

Il maltempo che in queste ore sta interessando il Salento, secondo Coldiretti Puglia, ha gia’ causato gravi danni, sia pure ancora non quantificabili, all’agricoltura. La violenta tromba d’aria abbattutasi nella zona di Tricase ha sradicato alberi e danneggiato strutture agricole, mentre i campi sono stata allagati dalla pioggia torrenziale accompagnata da forti grandinate. Per Coldiretti si tratta della dodicesima tromba d’aria che da marzo ad oggi ha interessato la Puglia.

“Si susseguono senza tregua gli eventi estremi, per cui e’ stata richiesta ai parlamentari pugliesi una deroga al Decreto 102 sulle calamita’ naturali, per far rientrare nei meccanismi della dichiarazione di calamita’ e dell’attivazione del Fondo di solidarieta’ nazionale anche le colture assicurabili”, sostiene Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Lecce.

“Anche il meccanismo assicurativo deve essere rivisto – aggiunge Giuseppe Brillante, direttore di Coldiretti Lecce – perche’ le polizze multi rischio non coprono assolutamente le colture dagli eventi estremi che si stanno verificando a causa della tropicalizzazione del clima, oltre ad essere eccessivamente onerose. Anche i periodi in cui possono essere stipulate le polizze non sono piu’ rispondenti alle necessita’ degli agricoltori, come per esempio per il comparto olivicolo le polizze possono essere sottoscritte esclusivamente da marzo a maggio”.