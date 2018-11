Maltempo, Coldiretti Sicilia: terreni come paludi, semina a rischio

“Se dovesse continuare così sarà impossibile seminare“: Coldiretti Sicilia lancia l’allarme dopo la pioggia che in alcune zone dell’Isola sta cadendo ininterrottamente da 24 ore, tanto che nell’Agrigentino i temporali stanno trasformando il terreno in palude.

“Il costo dei mezzi è lievitato e con il prezzo del grano a pochi centesimi c’è il rischio che non si semini. Considerando che intere aree dell’Agrigentino sono cerealicole e zootecniche il danno che ne deriverebbe sarebbe altissimo,” ha spiegato il presidente della Coldiretti di Agrigento, Ignazio Gibiino.