Maltempo, Confagricoltura: “Sugli alberi il Governo convochi un tavolo”

“Occorre aprire un confronto operativo tra istituzioni centrali e regionali e mondo imprenditoriale per definire una strategia di medio e lungo periodo sia sulla produzione del materiale utile alla forestazione delle aree colpite che sulla valutazione delle operazioni da pianificare nelle citta’ per una corretta riqualificazione del patrimonio arboreo urbano ormai esaurito e da rinnovare”.

Lo chiede, in una nota, il presidente del distretto rurale vivaistico-ornamentale e della sezione prodotto floroviastico di Confagricoltura, Francesco Mati. Al governo domanda un tavolo straordinario con tutti i soggetti interessati. A seguito degli avvenimenti legati al maltempo e alle gravi ripercussioni sugli alberi, Mati si rivolge al ministro delle Politiche agricole, Gianmarco Centinaio, e al sottosegretario Franco Manzato per ottenere “una riunione straordinaria” del tavolo del settore.

“Per noi florovivaisti- precisa il presidente del distretto rurale Vivaistico-Ornamentale- e’ essenziale che anche le istituzioni pubbliche sia nazionali che locali si rendano conto dell’importanza di agire correttamente e con le giuste competenze sulle complesse tematiche da affrontare, cio’ anche per evitare l’effetto degli ‘pseudo esperti’ che ha prodotto mostri come nel caso della Xylella fastidiosa in Puglia”.

Quel tavolo, sostiene, “e’ necessario perche’ vi partecipa la quasi totalita’ della filiera florovivaistica e dell’indotto che alimenta, le universita’ e le Regioni con una presenza del settore di tutto rilievo e sono convinto che potrebbe fornire sicuramente un supporto tecnico specifico che non ha eguali a livello nazionale”.