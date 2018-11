Maltempo, Conte: “900 milioni in tre anni contro il dissesto idrogeologico”

“Alla risoluzione delle emergenze sul dissesto idrogeologico saranno destinati 900mln per il triennio”. Lo ha detto Giuseppe Conte nel question time alla Camera.

“Il fondo concorrerà con le risorse ordinarie del ministero dell’Ambiente per 350mln di euro“, ha poi aggiunto il premier spiegando ancora: “Punteremo, per un intervento strutturale, sul Piano nazionale che io stesso sto elaborando con il ministero dell’Ambiente per contrastare le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico e del dissesto, confidiamo di presentarlo a fine mese”.

Conte ha poi spiegato che “nel Ddl sul bilancio c’è una struttura presso la presidenza del Consiglio, Investi Italia, che potrà coordinare gli interventi anche i questa materia”.