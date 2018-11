Maltempo, Conte: “La Penisola martoriata da eventi meteorologici particolarmente violenti”

“E’ da settimane che la nostra Penisola e’ martoriata da eventi meteorologici particolarmente violenti. Il vento e le intense precipitazioni hanno causato vittime e ingenti danni. Gia’ nei giorni scorsi il bilancio era tragico: 17 persone decedute, tantissime famiglie evacuate, interi territori distrutti. Le precipitazioni delle ultime ore soprattutto in Sicilia incrementano il tragico bilancio: 12 nuovi decessi e un disperso in provincia di Palermo e nell’agrigentino“: lo si legge in un post pubblicato su Facebook dal premier Giuseppe Conte. “Il mio commosso pensiero va alle vittime di queste sciagure e ai loro familiari. E ancora una volta rinnovo la vicinanza a tutte le popolazioni colpite ed esprimo il mio personale ringraziamento alle donne e agli uomini del Servizio nazionale della Protezione civile” e “l’intera macchina dei soccorsi“.