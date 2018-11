Maltempo: coordinamento nazionale per accedere ai fondi Ue

Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha ricevuto dal dipartimento della Protezione civile la proposta di dar vita ad un coordinamento fra le dieci Regioni italiane e le due Province autonome interessate dal Maltempo dei giorni scorsi per accedere al Fondo di Solidarieta’ dell’Unione Europea.

Lo comunica la Provincia di Bolzano che, insieme alle altre zone colpite, presentera’ al dipartimento un dettagliato resoconto sui danni provocati dal Maltempo nelle scorse settimane e un preventivo di spesa per le manutenzioni e le opere di messa in sicurezza. Si tratta del primo passo concreto verso la richiesta di accesso alle risorse del Fondo di Solidarieta’ dell’Ue, che ogni anno mette a disposizione delle zone colpite da calamita’ naturali complessivi 500 milioni di euro.

La richiesta verra’ presentata a Bruxelles entro i primi giorni di dicembre. La decisione e’ stata adottata di comune accordo da tutti i territori coinvolti dal Maltempodelle scorse settimane, che ha preso le mosse dalla Calabria all’inizio di ottobre e che ha interessato poi anche Alto Adige, Trentino, Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia, nell’ambito di una videoconferenza tra i rappresentanti degli enti interessati. La richiesta di accesso al Fondo di Solidarieta’ avverra’ in forma unitaria da parte di tutti i territori coinvolti solo se la somma dei danni superera’ i 3,45 miliardi di euro, mentre avverra’ singolarmente Regione per Regione se la stima si manterra’ al di sotto di questa cifra ma in ogni caso superiore all’1,5% del pil della singola regione.