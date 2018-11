“I cittadini che hanno subito danni dal 2014 al 2018 e i Comuni che hanno sostenuto spese in emergenza durante gli eventi calamitosi del 2018 e del 2017 potranno ricevere subito oltre 3,2 milioni di euro mentre un altro milione sarà erogato nei primi mesi del 2019“, dice l’assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, che sottolinea l’importanza della tempistica di consegna delle istanze: “Occorre adesso grande rapidità nelle procedure per poter ricevere gli acconti”. La modulistica sarà online sul sito della Protezione civile.

La giunta sarda, nella seduta odierna, ha dato via libera al programma di spesa per le calamità naturali.

article

1183980

MeteoWeb

Maltempo: dalla Sardegna 3,2 milioni per calamità naturali

La giunta sarda, nella seduta odierna, ha dato via libera al programma di spesa per le calamità naturali. “I cittadini che hanno subito danni dal 2014 al 2018 e i Comuni che hanno sostenuto spese in emergenza durante gli eventi calamitosi del 2018 e del 2017 potranno ricevere subito oltre 3,2 milioni di euro mentre

http://www.meteoweb.eu/2018/11/maltempo-dalla-sardegna-32-milioni-per-calamita-naturali/1183980/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/10/Maltempo-Sardegna-recupero-dal-Rio-Sa-Mura-dellauto-della-vittima-26.jpg

maltempo,sardegna

ANALISI E SITUAZIONE