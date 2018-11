Sul posto hanno operato senza non poche difficolta’ i vigili del fuoco del locale distaccamento, i volontari della protezione civile ed i carabinieri. A Sanza, sempre a causa delle copiose piogge, sono caduti calcinacci dal soffitto dell’atrio della Scuola primaria: nessun ferito.

I maggiori danni si sono registrati a Sala Consilina: in via Bisanti, a seguito dello straripamento di un torrente, diverse abitazioni sono state invase da detriti e fango.

Disagi nel Vallo di Diano, a sud di Salerno, a causa del Maltempo. Le abbondanti piogge hanno causato allagamenti in diversi centri e, soprattutto, nelle zone rurali.

article

1183652

MeteoWeb

Maltempo: danni e disagi nel Vallo di Diano

Disagi nel Vallo di Diano, a sud di Salerno, a causa del Maltempo. Le abbondanti piogge hanno causato allagamenti in diversi centri e, soprattutto, nelle zone rurali. I maggiori danni si sono registrati a Sala Consilina: in via Bisanti, a seguito dello straripamento di un torrente, diverse abitazioni sono state invase da detriti e fango.

http://www.meteoweb.eu/2018/11/maltempo-danni-e-disagi-nel-vallo-di-diano/1183652/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/02/alluvione-vallo-di-diano-6.jpg

maltempo,valle diano

ANALISI E SITUAZIONE