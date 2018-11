Maltempo, Alleanza Coop: 480 milioni di danni per i produttori

Esondazioni, piogge alluvionali, campi allagati e sbalzi termici: per i produttori i danni complessivi si aggirano sui 480 milioni e per i consumatori il rischio è l’impennata dei prezzi a causa della riduzione di scorte e prodotti. Alleanza Cooperative Agroalimentare traccia il bilancio dei danni delle ultime due settimane nelle campagne: si sta verificando un clima sempre più imprevedibile che sta azzerando le coltivazioni orticole di mezza Italia, da nord a sud. Duramente colpite Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Dopo le piogge torrenziali è il caldo umido a peggiorare la situazione per gli ortaggi in coltivazione, non più commercializzabili per muffe e marcescenza.