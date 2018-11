Maltempo, Di Maio: “Danni per centinaia di milioni, altri fondi”

Dopo l’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia “sono stati stanziati subito 53 milioni di euro per consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità e il completamento delle operazioni di assistenza e soccorso alla popolazione. Ma è chiaro che abbiamo danni per centinaia di milioni e stanzieremo fondi sia con risorse nostre, direttamente nella legge di bilancio, sia attingendoli dal Fondo europeo di solidarietà”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, al question time.

“Sono andato a vedere con i miei occhi, in Sicilia e in Veneto” i danni provocati dal Maltempo, ha affermato Di Maio, sottolineando che “il Governo ha agito in maniera tempestiva grazie allo straordinario lavoro degli uomini della Protezione civile e dei volontari che si sono rimboccati le maniche, da nord a sud”.

Tra le altre iniziative, anche per aiutare il settore produttivo, “stiamo preparando – ha proseguito – una ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile, che peraltro voglio ringraziare per il supporto e l’impegno profuso costantemente verso i territori colpiti, che disciplina le attivita’ ricognitive per la distribuzione dei primi aiuti economici alle attivita’ economiche e produttive direttamente interessate dall’evento. Questi contributi verranno stabiliti e deliberati in Consiglio dei ministri, dove saranno stanziate le risorse finanziarie ritenute necessarie”.