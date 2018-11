Maltempo, Anci: “Passare dall’emergenza alla prevenzione”

“I gravi danni causati dal Maltempo devono spingere la politica a passare da una gestione delle emergenze ad una cultura della prevenzione”. Lo ha detto Maurizio Mangialardi, coordinatore dei presidenti delle Anci regionali e presidente di Anci Marche, in relazione ai danni causati dalle eccezionali precipitazioni.

“La mobilitazione generale di Protezione civile e sindaci in tutti i territori interessati – aggiunge Mangialardi – e’ stata ancora una volta tempestiva ed efficace e l’auspicio e’ che il Governo stanzi le risorse necessarie per ripristinare la situazione in tutti quei territori, da nord a sud, nei quali la cittadinanza e’ stata piu’ colpita sia per quanto concerne le infrastrutture che gli edifici pubblici e privati”.

“Superata questa fase – e’ l’auspicio del coordinatore Anci regionali – poi si apra un tavolo istituzionale al quale il coordinamento del presidenti potra’ portare il proprio contributo”.