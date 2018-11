Maltempo: Enel al lavoro per ripristinare gli impianti a Sabaudia

E-Distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, rende noto che il proprio personale sta lavorando da lunedi’ scorso “senza soluzione di continuita’” nel Circeo e in particolare a Sabaudia, uno dei Comuni piu’ colpiti dall’eccezionale ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla zona.

Nelle prime 24/36 ore lo sforzo maggiore e’ stato dedicato al ripristino degli impianti di Media Tensione in condizioni di grande difficolta’ a causa del perdurare del meteo avverso e dell’inaccessibilita’ di molte vie di intervento per la caduta di alberi.

Dalla mattina di mercoledi’ e fino ad oggi la societa’ ha lavorato per mettere in atto le riparazioni sulla rete di Bassa Tensione attraverso personale proprio e di imprese terze. Nel territorio di Sabaudia sono state ripristinate “numerose tratte aeree divelte (almeno 30 tratte di circa 250 metri l’una) sostituendo sostegni e conduttori, collegando diversi gruppi elettrogeni”. Gli interventi proseguiranno nelle prossime ore “fino alla completa rialimentazione delle poche utenze rimaste senza elettricita’, localizzate soprattutto in zone isolate del territorio”.