Maltempo, esperto: “Nei boschi colpiti vanno evitati interventi affrettati”

“Nei boschi colpiti dall’ondata di maltempo vanno evitati interventi affrettati. Molto dipendera’ a che punto sara’ arrivato l’esbosco in primavera, visto che l’insetto bostrico potrebbe creare dei focolai. Non credo – dichiara il presidente dell’associazione arboricoltori Andrea Trentini – che con un evento talmente eccezionale un bosco misto sarebbe resistito meglio di uno solo di abeti. Il parco delle Terme di Levico, per esempio, e’ stato completamente distrutto ed e’ ricco di tantissime specie e nessuna e’ stata salvata“. “Il rimboscamento e’ fondamentale, anche perche’ i boschi colpiti creano reddito. La natura ovviamente pensa da sola a ricostruire quanto distrutto, ma i tempi dell’uomo sono diversi da quelle della natura“. “Le forti piogge, seguite da un vento fortissimo, hanno creato un effetto domino, un albero e caduto sull’altro, peggiorando ulteriormente la situazione“, conclude Trentini.