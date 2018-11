Maltempo Firenze: infiltrazioni nell’ospedale di Santa Maria Annunziata

Infiltrazioni d’acqua, nel reparto day hospital oncologico dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, a causa del Maltempo di ieri. Lo rende noto l’Asl Toscana centro.

I forti temporali di ieri pomeriggio, spiega una nota, hanno provocato delle infiltrazioni in una delle stanze in cui si cambiano gli infermieri del reparto. Una decina gli armadietti risultano inagibili e oggi sono stati spostati nello spogliatoio centralizzato dell’ospedale. La stanza oggetto di infiltrazioni e’ stata chiusa in attesa di un intervento di ripristino.