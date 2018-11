Maltempo, frana a Vesima: Aurelia chiusa nel Ponente

Code anche in A10 in direzione di Genova per incidente su A26 (sottotitolo). Una frana nel ponente di Genova, nella zona tra Voltri e Vesima, ha causato nel pomeriggio la chiusura dell’Aurelia all’altezza del civico 18 di via Rubens.

Sul posto sono impegnati dal primo pomeriggio vigili del fuoco e polizia municipale oltre ai tecnici che stanno studiando gli interventi di ripristino per il cedimento dell’asfalto, sulla strada litoranea forse danneggiata dal maltempo e dalle mareggiate delle scorse settimane.

Una giornata di passione per il traffico da e per il capoluogo ligure dove un incidente che si è verificato sull’autostrada A26 ha provocato lunghe cose in direzione di Genova. Un tir che trasportava resina si è ribaltato all’interno della galleria Manfreidaverificato sull’A26 in direzione nord all’interno della galleria Manfreida. Un tir che trasportava resina si è infatti ribaltato perdendo gasolio sulla carreggiata. In seguito all’incidente è stato necessario chiudere il tratto compreso tra il bivio A10-A26, poi riaperto su una sola corsia di marcia. Al momento si registrano code di 7 chilometri tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione di Gravellona e di 2 chilometri tra il bivio e Masone, in direzione di Gravellona Toce. Ripercussioni sempre sulla A10 Genova-Savona con traffico intenso tra Genova Pegli ed il bivio con la A26 verso Ventimiglia.