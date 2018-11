Maltempo, frana in valle Serina: strada chiusa fino a venerdì

Resterà chiusa almeno fino a venerdì la provinciale 27 della valle Serina, chiusa da ieri alle 14 per una frana. Si tratta dell’ennesimo blocco viario per una valle gia’ duramente colpita dal Maltempo degli ultimi giorni nella Bergamasca.

Lo smottamento di ieri si e’ verificato a Rosolo di Serina, una localita’ gia’ teatro della enorme frana che costrinse a chiudere la provinciale del fondovalle per due anni. Ieri invece un masso enorme, probabilmente a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, ha ceduto ed e’ scivolato sulla strada sottostante, occupando mezza carreggiata.

La Provincia, che ha emesso l’ordinanza di chiusura, e’ ora in attesa che il masso venga frantumato e portato via, con la parete bonificata e messa in sicurezza. E per tutti questi interventi si dovra’ lavorare almeno fino a venerdi’.