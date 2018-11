Il Comune di Terrasini ha deciso di fare evacuare, in via precauzionale, le case nella zona dello smottamento che ieri sera ha danneggiato la condotta idrica.

La frana ha interessato un terreno attraversato dalla condotta che dal lago Jato/Poma porta l’acqua a Palermo. Su un altro fronte, stamane era stato il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, a comunicare la decisione, presa sempre in via precauzionale, di sgomberare 40 abitazioni per il timore di esondazione del fiume Eleuterio.