Maltempo, frana nel Trentino: strada interrotta per 4 giorni

Una frana e’ piombata sulla provinciale della destra Adige in località Santa Lucia, tra Mori e Chizzola, nel Trentino, proprio mentre non passava nessuno. La frana si e’ rapidamente frantumata in quattro massi piu’ grandi, di circa un metro cubo ciascuno, e in un scarica di sassi e massi di misure meno imponenti, ma tutti comunque in grado di sfondare qualsiasi carrozzeria.

Sulla strada il materiale è arrivato aprendosi a ventaglio durante la caduta, fino ad interessare un tratto di una cinquantina di metri. I massi più importanti hanno sfondato asfalto e massicciata della strada, lasciando buche profonde una trentina di centimetri. Uno ha anche divelto il guardrail verso valle: lo ha fermato un poggiolo erboso, altrimenti sarebbe arrivato fino all’Adige. Tutti hanno divelto e strappato le reti paramassi che si trovano a una decina di metri dalla strada, nel tentativo di proteggerla. La provinciale della Destra Adige e’ stata immediatamente chiusa al traffico, e si prevede che non potra’ tornare transitabile prima della meta’ della prossima settimana.