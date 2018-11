Una piccola frana e’ caduta oggi, a Borgone di Susa, nella frazione San Valeriano, a causa delle intense piogge che da ore si abbattono su tutta la Regione.

Fango e detriti sono finiti sulla strada statale, che, in via precauzionale, e’ stata chiusa dagli agenti della polizia municipale. Uno smottamento si e’ verificato anche a San Lorenzo di Bussoleno, sempre in Valle di Susa.