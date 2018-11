Maltempo Friuli: chiusa la SS55 ‘Dell’Isonzo’ a Jamitano

Un tratto della strada statale 55 ”dell’Isonzo” tra il km 4,900 e il km 6,700 è stato chiuso al traffico in vita precauzionale, nei territori comunali di Jamiano e Doberdò, in provincia di Gorizia. “Il provvedimento – spiega Anas in una nota – si è reso necessario in via precauzionale a seguito dell’evento franoso che già ieri aveva reso necessaria la chiusura temporanea della strada per la rimozione di massi e detriti e la pulizia e ripristino del piano viabile.

Anas in sinergia con il personale della Protezione Civile si è subito attivata per avviare le verifiche tecniche sullo stato delle pendici a monte della statale al fine di evitare la caduta di massi, per consentire la bonifica del versante e riaprire la strada nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale per i mezzi leggeri, mentre per i mezzi pesanti le deviazioni sono disposte sull’autostrada A4”.