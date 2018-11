Maltempo Friuli: soccorsi a Porto Trieste in Carnia

“La squadra di specialisti del Porto di Trieste che in Carnia sta dando una mano a sgombrare gli alberi caduti sono bell’esempio di solidarieta’ e unita’ regionale”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, che oggi e’ stata nei comuni di Forni Avoltri e di Ravascletto (Udine) per verificare l’entita’ dei danni causati dal Maltempo e l’opera dei soccorritori.

Serracchiani ha incontrato in Municipio il sindaco di Forni Avoltri Clara Vidale e il vicesidaco Manuele Ferrari, e di la’ si e’ recata al campo di biathlon, dove ha salutato una squadra di operai inviata dall’Autorita’ portuale di Trieste che, attrezzata ed esperta in interventi pesanti, e’ da oggi impegnata nello sgombero dell’area del Carnia Arena International Biathlon Centre, particolarmente danneggiata. Il Comune di Forni Avoltri aveva gia’ subito una drammatica alluvione nel 1966 in cui avevano perso la vita sette persone, tra cui il sindaco con alcuni membri della sua giunta. Successivamente, la deputata si e’ recata a Ravascletto, dove ha incontrato il sindaco Ermes De Scrignis.